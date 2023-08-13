تزامنا مع قرب حلول منتصف شهر أغسطس 2023، ينتظر المستفيدون من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موعد صرف تكافل وكرامة شهر أغسطس 2023، والذي سيتمّ صرفه بزيادة 25% لجميع المستحقين، وذلك للشهر الخامس على التوالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تبكير صرف زيادة المعاشات ودعم «تكافل وكرامة» لشهر إبريل 2023 بدلًا من شهر يوليو.

موعد صرف تكافل وكرامة شهر أغسطس 2023.. زيادة 25% لجميع المستحقين

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، يتمّ صرف قيمة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لجميع المستحقين منتصف كل شهر، أي سيتم صرف تكافل وكرامة شهر أغسطس 2023، بعد غد الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيانات لها، إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يبلغ نحو 5.2 مليون أسرة، بإجمالي 22 مليون مواطن، جميعهم يحصلون على قيمة الدعم النقدي منتصف كل شهر.

طرق صرف تكافل وكرامة شهر أغسطس 2023

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الطرق والوسائل يمكن من خلالها صرف تكافل وكرامة شهر أغسطس 2023، والتي تتمثل في: «الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM في أي وقت، أو منافذ فوري».

كما أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية الاستعلام عن قيمة تكافل وكرامة شهر أغسطس 2023، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة، واختيار «استعلام»، وإتباع عدد من الخطوات البسيطة.