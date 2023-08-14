إحالة 3 عاطلين بتهمة سرقة مخازن كابلات الكهرباء في حلوان للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، إحالة 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة مخازن كابلات الكهرباء في منطقة حلوان، للمحاكمة الجنائية وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهم.

سرقة مخازن كابلات الكهرباء

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا يفيد قيام المتهمين الثلاثة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقة مخازن كابلات الكهرباء بدائرة قسم شرطة حلوان، وجرn القبض عليهم وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

القبض على المتهمين

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم إلقاء القبض على متهمين الثلاثة بمنطقة حلوان، وكان بحوزتهم سلاح أبيض ومقص حديدي، أثناء قيامهم بالشروع في سرقة كابلات كهربائية من أحد المخازن التابعة لإحدى الشركات واستقلالهم سيارة قيادة أحدهم.

وبمواجهة المتهمين بعد القبض عليهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمون، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، لـ«الوطن»، إنه وفقاً لنصوص المادتين رقمي 317 و318 من قانون العقوبات، فإن عقوبتهما سوف تصل إلى الحبس، وذلك في حال إذا لم تقترن جريمة السرقة بظروف مشددة أخرى.