«الأرصاد»: انخفاض الحرارة على القاهرة والسواحل في الأيام المقبلة

كشفت الأرصاد الجوية، حدوث انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، على جميع أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد، وتستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة

وأشارت في بيان بها، إلى أن درجات حرارة خلال الأيام المقبلة، ستكون في أقل من معدلاتها بنحو 5 درجات، نظرًا لاستمرار هبوب الكتل الهوائية الآتية من طبقات الجو العليا، والمصاحبة لمنخفض العروض الأوسطي على سطح البحر المتوسط، مع استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، التي تعمل على انخفاض نسبة الرطوبة في الجو، والشعور بالأجواء المعتدلة واللطيفة خاصة مع بداية ساعات المساء وحتى صباح اليوم التالي.

درجات الحرارة الاثنين 15-8-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 15-8-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 16-8-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 17-8-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.