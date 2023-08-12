«الأرصاد»: استمرار تحسن الطقس.. ودرجة الحرارة العظمى 32 في القاهرة

كشفت الأرصاد الجوية، عن بعض درجات الحرارة المقاسة في الظل، ظهر اليوم، على عدد من مدن الجمهورية، وفقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد، التي تظهر التحسن في حالة الطقس خلال ساعات ذروة الطقس اليوم السبت.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة على محافظة القاهرة العظمى 32، والإسكندرية 30، ومرسى مطروح 29، وبورسعيد 31، والغردقة وشرم الشيخ 35، والأقصر 36، وأسوان 40 درجة مئوية.

وأوضح خبراء الهيئة، أن اتجاه الرياح الآن شمالية غربية، وتنشط على أغلب الأنحاء لتضفي مزيدا من التحسن النسبي في درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

وبشأن باقي محافظات الجمهورية، فجاءت تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت كما يلي.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنها 33 24.

دمنهور 33 24.

وادى النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 24.

الزقازيق 34 24.

شبين الكوم 33 23.

طنطا 33 23.

دمياط 30 25.

الإسماعيلية 34 23.

السويس 33 24.

العريش 30 24.

رفح 30 24.

رأس سدر 40 25.

نخل 38 20.

كاترين 33 17.

الطور 36 26.

طابا 36 25.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 32 23.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 37 28.

سفاجا 37 29.

مرسى علم 38 29.

شلاتين 40 28.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 36 24.

أسيوط 37 23.

سوهاج 38 25.

قنا 39 25.

الأقصر 40 26.

أسوان 41 28.

الوادي الجديد 40 27.

أبو سمبل 41 28.