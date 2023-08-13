إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2023 غدا

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2023 والكشف عن نتيجة الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة غدا الاثنين، بعد أن انتهت مرحلة تسجيل رغبات الطلاب مساء الخميس الماضي، وفقا للمدة التي حددها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2023

وينتظر 108 آلاف طالب عدد من سجلوا في أعمال تنسيق المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2023 للعام الجامعي الجديد 2023/2024، إذ يمكن للطلاب الإطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 يتم من خلال الرابط من هنـــــا.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

فيما تستعد معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لاستقبال طلاب المرحلة الثانية للتنسيق، من التاسعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً طوال فترة تنسيق المرحلة الثانية والمقرر أن تحددها وزارة التعليم العالي غدا، لمساعدة الطلاب على التنسيق الإلكتروني.

تسجيل الرغبات بطريقة صحيحة

وأعدت وزارة التعليم العالي، مجموعة من أدلة إرشادية وتوضيحية وعدد من الفيديوهات لمساعدة الطلاب في كيفية تسجيل رغبات التنسيق بطريقة صحيحة، مع منح الطلاب فرصة تعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة المحددة وفقا لقرار وزير التعليم العالي.

تنسيق الكليات والمعاهد 2023

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للتنسيق خلال ساعات اجتماعا لتحديد تنسيق الكليات والمعاهد 2023 من خلال فرز رغبات الطلاب المسجلين في تنسيق المرحلة الأولى 2023، لتحديد الأعداد المقرر قبولها في الكليات، وإعلان الحدود الدنيا للقبول.