يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، والتي يفصلنا عنها ساعات قليلة، إذ إنّهم ينتظرون معرفة الكليات التي تم ترشيحهم لها وفق اختيارهم والمجموع الخاص بهم، فضلا عن الموقع الجغرافي الخاص بهم، والذي يتم تحديد الجامعة على أساسه، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي وعلمي رياضة وعلوم، حتى يستطيعون معرفة النتيجة فور إتاحتها.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، والتي من المقرر أن تكون يوم الاثنين المقبل، ونوضح من خلال هذا التقرير رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي وعلمي رياضة وعلوم، والتي جاءت كالتالي:

رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي وعلمي رياضة وعلوم

- يقوم الطالب الراغب في معرفة نتيجة التنسيق الخاصة به بالدخول على رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي وعلمي رياضة وعلوم من هنـــــــــــــــــــا.

- ثم يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة به، والتي تتمثل في «الاسم، وكود الطالب».

- وبعد إدخال البيانت المطلوبة والتأكد منها، يتم عرض نتيجة تنسيق كل طالب فور ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023

وجرت العادة أن يتم بدء أعمال تنسيق المرحلة الثانية بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بـ72 ساعة، ومن المتوقع أن يستطيع الطلاب بدء تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية بعد مرور 72 ساعة من ظهور نتيجة الأولى.