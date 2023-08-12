نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. اعرف رابط الحصول عليها

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 -2024، الاثنين المقبل، عبر رابط جرى تدشينه وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، على أن يتم بعدها الكشف عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية، وذلك بحضور وزير التعليم العالي وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023-2024

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود للكليات خاصة عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، بجانب الكشف عن تفاصيل التقدم لتنسيق المرحلة الثانية والحدود الدنيا وموعد انطلاق مرحلة تسجيل تقليل الاغتراب وغيرها من التفاصيل المتعلقة بقواعد القبول في الجامعات.

موعد إعلان الحدود الدنيا للقبول بالكليات الخاصة

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولأعلى للجامعات، أنه من المقرر أن يتم الكشف عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة للجامعات الخاصة خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد الانتهاء من إعلان تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك استعدادات تتم على أعلى مستوى في الجامعات الحكومية والخاصة؛ لاستقبال الطلاب المرشحين للكليات ووفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.