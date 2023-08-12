نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. احصل عليها فور ظهورها

بعد إغلاق باب التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب مساء الخميس الماضي، ينتظر الطلاب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، والإعلان عن ظهورها رسميا، لمعرفة الكليات التي قادهم مجموعهم لها.

ويمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فور ظهورها، من خلال رابط مخصص لذلك، أعدته وزارة التعليم العالي للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

يمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للالتحاق بالجامعات من خلال الضغط هنا.

ويمكن اتباع عدة خطوات للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة البيانات المطلوبة من رقم الجلوس والرقم السري.

- سيظهر أمام الطالب الكلية المرشح لها.

- يطبع الطالب بطاقة الترشيح للذهاب بها إلى الكلية التي تم ترشيحه لها.

وأغلقت وزارة التعليم العالي، باب تسجيل رغبات القبول للمرحلة الأولى الخميس، وتعلن الوزارة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالكليات، ظهر الاثنين المقبل، في مؤتمر صحفي، للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

يذكر أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى هو 362 درجة للشعبة العلمية، و342 درجة لشعبة الرياضة، و289.5 درجة للشعبة الأدبية.