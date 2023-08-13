مصرع 3 أشخاص وإصابة 17 إثر اندلاع حريق في مبنى سكني بفرنسا

أعلن رجال الأطفاء في إقليم الألب البحرية الفرنسي، مصرع 3 أشخاص في حريق نشب بمبنى مكون من 5 طوابق في المركز التاريخي لمدينة «جراس»، وتمكن رجال الإطفاء من إخماده.

وذكرت قناة «بي إف إم» الإخبارية الفرنسية، اليوم، أنّ السلطات لم تكشف عن هوية القتلى، موضحة أنّه تم نقل شخص مصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى، وتقديم الإسعافات اللازمة لـ16 آخرين يعانون من إصابات طفيفة، بسبب الحريق.

الدفع بـ17 سيارة طوارئ

وأضافت القناة أنّ خدمات الطوارئ وجدت عند وصولها على الفور للمبنى اندلاع حريق في المبنى، موضحة أنّه السلطات دفعت بـ17 سيارة طوارئ وحشدت نحو 50 عنصرًا من رجال الإطفاء.

وأفادت القناة بأنّ مصدر وأسباب الحريق لم تُوضّح حتى الآن، وسيتم نقل نحو 20 شخصًا بشكل ضروري إلى مسكن آخر.