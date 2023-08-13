رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تفاصيل الحالة المرورية اليوم في شوارع القاهرة والجيزة (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
11:37 ص | الأحد 13 أغسطس 2023
الحالة المرورية اليوم الأحد

الحالة المرورية اليوم الأحد

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم، إذ يشهد نفق الأزهر ظهور بطء في حركة المرور للقادم من شارع صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس.

بعض الكثافات المرورية المتقطعة في منطقة الضاهر

ويشهد الكورنيش كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى وسط البلد، وفي طريق شارع الجيش توجد كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، وتقل الكثافات تدريجيا بالطريق، وتوجد بعض الكثافات المرورية المتقطعة في منطقة الضاهر، حيث تمتد إلى الشوارع المؤدية إلى شارع رمسيس، والذي يشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية ممتدة حتى مسجد النور بالعباسية.

كثافات مرورية على كوبري أكتوبر

ويشهد طريق كوبري أكتوبر كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام القادم من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي، والأمر نفسه للقادم من ميدان التحرير إلى مدينة النصر ومحور النصر.

اقرأ المزيد:

طرق التظلم على مخالفات المرور في 3 دقائق.. وأنت بالمنزل

«الداخلية»: ضبط سائق عطّل حركة المرور بالوقوف في منتصف الطريق بالتجمع

«صباح الخير يا مصر» يستعرض حالة المرور في القاهرة والجيزة اليوم (فيديو)

ضوابط المدة المسموح بها لاستخراج رخصة السيارة المنتهية في قانون المرور

احذر ترك الحيوانات على الطريق وتعطيل المرور.. عقوبتها تصل إلى الحبس
بقلم نرمين عفيفي