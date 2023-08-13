تفاصيل الحالة المرورية اليوم في شوارع القاهرة والجيزة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم، إذ يشهد نفق الأزهر ظهور بطء في حركة المرور للقادم من شارع صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس.

بعض الكثافات المرورية المتقطعة في منطقة الضاهر

ويشهد الكورنيش كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى وسط البلد، وفي طريق شارع الجيش توجد كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، وتقل الكثافات تدريجيا بالطريق، وتوجد بعض الكثافات المرورية المتقطعة في منطقة الضاهر، حيث تمتد إلى الشوارع المؤدية إلى شارع رمسيس، والذي يشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية ممتدة حتى مسجد النور بالعباسية.

كثافات مرورية على كوبري أكتوبر

ويشهد طريق كوبري أكتوبر كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام القادم من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي، والأمر نفسه للقادم من ميدان التحرير إلى مدينة النصر ومحور النصر.