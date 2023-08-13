«كابيتانو مصر» يعلن الاكتفاء بعدد المتقدمين اليوم في اختبارات مركز شباب الجزيرة

أعلنت إدارة برنامج كابيتانو مصر الاكتفاء بالعدد المتقدم في اختبارات مركز شباب الجزيرة، مع العلم أنّ الاختبارات مستمرة ومفتوحة على مدار الأيام المقبلة حتى الانتهاء من اختبار جميع الأعداد المتقدمة من الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء، في الأماكن والمواعيد التالية:

- الثلاثاء 15 أغسطس للمتقدمين من مواليد «يناير، وفبراير، ومارس» 2009 في مركز شباب الجزيرة.

- الأربعاء 16 أغسطس للمتقدمين من مواليد «أبريل، ومايو، ويونيو» 2009 في مركز شباب الجزيرة.

- الخميس 17 أغسطس للمتقدمين من مواليد «يوليو، أغسطس، سبتمبر ٢٠٠٩ في مركز شباب الجزيرة .

- السبت ١٩ اغسطس للمتقدمين من مواليد اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر ٢٠٠٩ في مركز شباب الجزيرة.

- الاحد ٢٠ اغسطس للمتقدمين من مواليد يناير ، فبراير ، مارس ٢٠٠٩ في مركز شباب التجمع الاول.

- الاثنين ٢١ اغسطس للمتقدمين من مواليد ابريل ، مايو ، يونيو ٢٠٠٩ في مركز شباب التجمع الاول.

- الثلاثاء ٢٢ اغسطس للمتقدمين من مواليد يوليو ، اغسطس، سبتمبر ٢٠٠٩ في مركز شباب التجمع الاول.

- الاربعاء ٢٣ اغسطس للمتقدمين من مواليد اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر ٢٠٠٩ في مركز شباب التجمع الاول.

- لن يسمح بدخول ملعب الاختبارات غير لمواليد ٢٠٠٩ فقط

- يسمح لكل متقدم للاختبارات باصطحاب فرد واحد فقط من اسرته.