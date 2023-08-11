اختبار 10 آلاف لاعب في «كابيتانو مصر» بالغربية

تتواصل اختبارات الموسم الثاني من المشروع الأكبر في مجال اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر» بمحافظة الغربية، حيث بلغ عدد الذين خاضوا الاختبارات في برنامج كابيتانو مصر في محافظة الغربية فقط حوالي 10 آلاف لاعب.

اختبارات كابيتانو مصر في الغربية

البرنامج الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طاف بالعديد من المحافظات بحثا عن المواهب، ليصل محافظة الغربية، ومن المقرر أن تجرى الاختبارات بنادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

كابيتانو مصر في المنوفية

يشار إلى أن اختبارات «كابيتانو مصر» في محافظة المنوفية استمرت على مدار يومي 5 و6 أغسطس 2023، في نادي الجمهورية بشبين الكوم.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد للمتقدمين لبرنامج «كابيتانو مصر»، أن مصر تمتلئ بالمواهب الواعدة في مختلف الألعاب وسيحققون إنجازات رياضية في مختلف المنافسات العالمية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى المنهجية العلمية الحديثة التي تعتمد عليها الوزارة في مشروعات اكتشاف الموهوبين على صعيد برامج التدريب والتأهيل الفني والبدني وبرامج التغذية والإعداد النفسي والطبي للاعبين بمراكز التدريب.