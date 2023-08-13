«يونيسف»: 69% من طلاب الصف الرابع الابتدائي لا يجيدون القراءة

قال جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إنّ هناك أهمية للمشاركة مع المجتمع لوضع الأولويات، وخطة عمل لتطوير العملية التعليمية.

وأضاف هوبكنز، خلال الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم اليوم، أنّهم يعملون لدعم ومصاحبة وزارة التربية والتعليم في خطوة تطوير المناهج، لأن لديهم خبرة التعافي بعد فيروس كورونا وإدماج الاطفال في التعليم المصري.

زيادة الالتحاق برياض الأطفال 25%

وأكد أن هناك نجاحات حدثت في التعليم المصري، وهناك مستوي متقدم في الالتحاق بالمدارس، ونؤكد علي المساواة في الحق في التعليم وخاصة في المرحلة الثانوية بين الذكور والإناث.

وقال شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسيف بمصر إن هناك عملية مستمرة لتطوير التعليم في مصر بالتعاون مع الوزارة وباقي الشركاء، ونهدف لتحديد الاولويات لجعل التعليم أكثر شمولا وانصافا وعالي الجودة.

وأوضح شاكرا أن اهم ثلاث تحديات تواجه التعليم في مصر انخفاض نسبة التعليم في مرحلة رياض الأطفال والتي تبلغ 23% فقط ، نقص أعداد المعلمين، وتابع انه في الفترة من 2015/2016 وحتي عام 2020/2021 تناقصت الأعداد الكلية للمعلمين بنسبة 10% بينما ارتفعت نسبة التحاق الطلاب بنسبة 22%.

وأشار شاكرا الي انخفاض المهارات ومستوي التعلم، حيث تشير الدراسات ان نسبة 69% من طلاب الصف الرابع الابتدائي لا يجيدون القراءة، 30% فقط من طلاب الصف الثاني الاعدادي اجتازوا المرحلة المتوسطة في الاختبارات الدولية.

واقترح لتحسين الخطة زيادة الالتحاق 25% kg1 و 65% kg2 بحلول عام 2027، والتوسع في بناء الفصول وتوظيف المعلمين واشراك المجتمع، التوسع في بناء المدارس وتقليل الكثافات بالفصول الي 32 طالبا في المرحلة الابتدائية بحلول عام 2030، تحويل جميع المدارس ذات الفترتين والفصول المسائية الي فصول دراسية لليوم الكامل، التوسع في تعيين المعلمين والاستعانة بمعلمين متعاقدين.

وقال أن هناك بعض العوامل التي يجب التفكير فيها لتحديد الاصلاحات وهي الافتراضات القاتلة والعواقب المفاجئة وغير المخطط لها، تمويل التعليم، الاتساق مع المجتمع، موضحا أن هناك جهد كبير فى ادخال التكنولوجيا بالتعليم.

جاء ذلك خلال إعلان تفاصيل الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى