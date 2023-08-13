800 ألف جنيه إيرادات فيلم «البطة الصفرا» في دور العرض خلال 4 أيام

حقق فيلم البطة الصفرا بطولة الفنان محمد عبدالرحمن، إيرادات أمس وصلت إلى 146 ألف جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

واستطاع الفيلم على مدار 4 أيام، تحقيق 800 ألف جنيه إيرادات، ومن المتوقع أن يحقق المليون الأول غداً بدور العرض، وتعتمد أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي.

أحداث فيلم «البطة الصفرا»

تدور قصة الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية محمد عبدالرحمن الذي يقدم شخصية باحث أكاديمي، ويتعرف على عصابة من أجل تجربة يقوم بها، وتساعده للخروج من المأزق، ويشاركه في العصابة غادة عادل ومحمود حافظ، وهناك ظهور مميز للفنانة فرح الزاهد.

أبطال فيلم «البطة الصفرا»

يُذكر أنَّ فيلم البطة الصفرا يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد عبدالرحمن «توتا»، وغادة عادل ومحمود حافظ وإبرام سمير وفرح الزاهد وأحمد طلعت وصلاح عبد الله وحسن أبو الروس وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج عصام نصار.