حسن أبو الروس: كنت ضيف شرف في فيلم «البطة الصفرا» والموضوع فتح منى

يشارك الفنان حسن ابو الروس فى موسم أفلام الصيف من خلال فيلم «البطة الصفرا» بطولة الفنان محمد عبد الرحمن توتا والذي تم طرحه فى جميع دور العرض السينمائية يوم الأربعاء الماضي.

وقال الفنان حسن أبو الروس فى تصريحات خاصة لـ الوطن: «أنا كنت فى الأول ضيف شرف بس الموضوع فتح منى من كتر ما حبيت الشغل مع المخرج عصام نصار والكاست الهايل الموجود فى الفيلم».

حسن أبو الروس يتحدث عن فيلم البطة الصفرا

وتابع حسن أبو الروس أنه تحمس للغاية للشخصية التى يقدمها فى الفيلم وتحمس لفكرة العمل كاملة لأنها مختلفة وجديدة قائلا: «بتمنى النجاح لكل كاست العمل وإن الفيلم يحقق نجاح كبير والجمهور يحبه».

أبطال فيلم البطة الصفرا

يذكر أن فيلم البطة الصفرا يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل ومحمود حافظ وإبرام سمير وفرح الزاهد وأحمد طلعت وصلاح عبد الله وحسن ابو الروس وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج عصام نصار.