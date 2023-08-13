«التعليم» تطلق حوارا مجتمعيا حول الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2029

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الحوار المجتمعي، لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من 2024 -2029.

تحديد التحديات وكيفية تحقيق الأولويات

ويستهدف الحوار المجتمعي مناقشة الأولويات الأساسية للخطة، وتحديد التحديات وكيفية تحقيق الأولويات، ووضع التوصيات الخاصة بالأولويات والخطة.

ويتضمن برنامج ورشة العمل الجزء الأول «الطريق إلى الخطة الاستراتيجية» ويلقى من خلاله الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كلمته حول الحوار المجتمعي والمشاركة في الخطة الاستراتيجية، كما يتحدث شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة «اليونسيف» مصر حول تحديد أولويات تحويل التعليم، كما يتحدث جيرمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بمصر.

جودة التعلم والتدريس والحوكمة والإدارة

ويتناول الجزء الثاني عقد مجموعات العمل لمناقشة الأولويات، وطرح النقاش حول التحديات المتعلقة بالأولويات الوصول والمشاركة، والانصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، والحوكمة والإدارة.

وعقب ذلك يتم طرح النقاش حول كيفية تحقيق الأولوية، وعرض نتائج وصياغة التوصيات، تليها الكلمة الختامية للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلان التوصيات.