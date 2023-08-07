متحدث التعليم يكشف عن كواليس تطوير مناهج إعدادي

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، سعي الوزارة لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية، خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع شركاء دوليين، موضحا أن خطة تطوير التعليم الاعدادي تأتي عبر جمع كل الخبراء المحليين والدوليين لطرح الرؤى والنقاش حول التطوير.

خطة تطوير التعليم

وأضاف شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، أن خطة تطوير التعليم تأتي ضمن وضع تطوير للمرحلة الإعدادية، وهذا يمثل استكمالا لتطوير المنظومة، التي بدأت من المرحلة الابتدائية وتم وضع الرؤية العامة لتطوير مناهج المرحلة الاعدادية.

الشراكة مع اليونيسيف

وأشار شادي زلطة، إلى أن الشراكة مع اليونيسيف، سينتج عنها استفادة، وهي تملك خبرات كبيرة ودور فعال وشركاء دوليين، فضلا عن خبراء محليين ودوليين شاركوا في وضع الرؤى العامة، ويتم استخلاص تجارب مختلفة نستخلص منها وضع مناهج تواكب المناهج العالمية الموجودة وتواكب التغيرات الرهيبة في التكنولوجيا.