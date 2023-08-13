8 مساجد جديدة تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بناءً على تقرير لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف، ثمانية مساجد جديدة بمحافظات مختلفة تم حصولها على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي؛ ليصبح إجمالي ما تم اعتماده 21 مسجدًا.

مساجد معتمدة في المجال الدعوي

1. التوبة بدمنهور - البحيرة - الفئة (أ)

2. عبد المجيد قادوس - المحلة الكبرى - الغربية - الفئة (أ)

3. المصطفى بشرم الشيخ - جنوب سيناء - الفئة (أ)

4. العباسي بمدينة بور فؤاد - بور سعيد - الفئة (أ)

5. فاطمة الشربتلي بالقاهرة الجديدة - القاهرة - الفئة (أ)

6. المصطفى بمدينة الملك عبد الله - السويس - الفئة (أ)

7. الروضة – ميت غمر - الدقهلية - الفئة (أ)

8. الفتح - الاستاد - كفر الشيخ - الفئة (أ)

اعتماد الجودة للمساجد

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها، أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي ، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قد اعتمد في شهر يونيو، 10 مساجد جديدة جرى حصولها على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ)، بناءً على تقرير رئيس لجنة الجودة والاعتماد بالوزارة، والزيارات الميدانية للجنة.