ضبط 110 أطنان أسمدة زراعية مدعمة غير مصرح بتداولها داخل مصنع بالمنوفية

تمكنت حملة مكبرة من الأجهزة التنفيذية والأمنية، في محافظة المنوفية من ضبط 110 أطنان أسمدة زراعية مدعمة وغير مصرح بتداولها داخل أحد المصانع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

التحفظ على أسمدة زراعية مدعمة بالمنوفية

وتحفظت مديرية التموين على الأسمدة الزراعية المدعمة المضبوطة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

كان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بنجاح حملة تموينية من ضبط مصنع دائرة المركز وبداخله كمية كبيرة من الأسمدة الزراعية المدعمة وغير المرخص بتداولها، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق بها.

تكثيف الحملات على الأسواق لضبط أي مخالفات

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أن هناك تكثيف للحملات التموينية والرقابية على الأسواق، في إطار التعاون المستمر بين كافة الجهات، مشيراً إلى أن الحملات تشمل المخابز والمحال التجارية والمصانع ومحطات الوقود والأسواق لمنع التلاعب في أي سلع تؤثر على المواطنين.