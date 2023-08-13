حملات تموينية مفاجئة في المنوفية.. وتحرير 190 محضرا للمخالفين

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، حملات تموينية مفائة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالقرى والمدن، وحررت نحو 190 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وأكد عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، أنّ الحملات استهدفت المخابز في عدد من القرى، وتحررت مخالفات فورية تجاه المخالفين، والتأكيد عليهم بعدم تكرار المخالفات خاصة فيما يتعلق بالتلاعب في الوزن، مشيرًا إلى أنّ التلاعب يؤدي إلى غلق المخبز في حالة التلاعب الكبير.

حملات تموينية على المحال

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، أنّ الحملات التموينية استهدفت المحال التجارية والأسواق، وضبط كميات من السلع الغذائية واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحفظت القوات على المضبوطات ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

رقابة تموينية

ونوّه بأنّ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، يولي اهتمامًا كبيرًا بالحملات التموينية والرقابة على الأسواق، مشددًا على أنه تطبيق القانون على المخالفين.