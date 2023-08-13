مستشار الرئيس للشؤون الصحية: نقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين في صناعة الدواء

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤن الصحية تفاصيل تصدير أولى شحنات المستحضرات الدوائية للشركات المصرية إلى زيمبابوي، موضحا أن هناك توجيهات رئاسية بدعم دول إفريقيا، وهو حدث عظيم يبرز فعالية ومأمونية الدواء المصري.

تقليل الاعتماد على استيراد الأدوية

وأضاف مستشار الرئيس للشؤن الصحية في تصريحات لـ«الوطن» أن الرئيس تبنى إنشاء مدينة الدواء لصناعة الأدوية التقليدية وغير تقليدية، موضحا أن صناعة الدواء في مصر قوية إذ تسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على استيراد الأدوية.

تسهيلات كبيرة للمستثمرين في صناعة الدواء

وأشار إلى أن مايقرب من 88% من الأدوية تنتج محليا، وهناك تنسيق تام بين إنتاج الأدوية والحفاظ على اقتصاديات الشركات، موضحا أن تسعير الأدوية مبني على عدد من المعايير المختلفة وهيئة الدواء هي المسؤولة عن تحديد الأسعار.

وذكر أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة الأدوية، مشيرا إلى افتتاح 23 مصنعا دوائيا، وأن مصر تمتلك مؤهلات وخبرات كبيرة في تصنيع اللقاحات، وهذا ما جرى رؤيته في ملف جائحة كورونا وتحديدا مصانع فاكسيرا وهي أعرق المصانع لتنصيع اللقاحات في مصر حيث أن عمرها يزيد عن 100 عام.