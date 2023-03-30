رئيس شركة «أبكس فيت للصناعات الدوائية»: 90% من المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية البيطرية يتم استيرادها

أشار المهندس وليد جلال، رئيس شركة أبكس فيت للصناعات الدوائية وإضافات الأعلاف، إلى قيام مجموعة من المستوردين باحتكار الخامات وبيعها بأسعار مضاعفة مستغلين ارتفاع أسعار الدولار ما تسبب فى ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير، وكان سبباً فى خروج العديد من المربين نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، رغم الإفراجات المستمرة والتى يتم الإعلان عنها أسبوعياً، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة على تجار الخامات.

وأوضح رئيس شركة أبكس فيت أن هناك أسباباً أخرى لارتفاع أسعار الأعلاف فى مصر، منها قلة المعروض من الأعلاف بالسوق المحلية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وذلك نتيجة ضعف الكميات التى يتم الإفراج عنها، بالإضافة لعدم توافر العملة الأجنبية، وزيادة أسعار الخامات المستخدمة فى عملية تصنيع العلف والتى أدت لارتفاع المنتج النهائى، بالإضافة لانخفاض المساحات المنزرعة من الذرة والصويا داخل مصر والمستخدمة فى تصنيع الأعلاف.

وليد جلال: لا بد من التوسع في زراعة الذرة الصفراء وتشديد الرقابة على مستوردي الخامات وضبط أسعار الأعلاف

وأوضح وليد جلال أن صناعة الدواجن صناعة استراتيجية وتعتبر من أهم الصناعات بالقطاع الزراعى، حيث يعمل بها أكثر من 3 ملايين فرد بسلاسل الإنتاج والتسويق المختلفة، لافتاً إلى ضرورة حل المشكلات التى تواجه الصناعة والعمل على زيادة استثماراتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.

وأكد «جلال» أن الذرة الصفراء من أهم مكونات صناعة الأعلاف، والتى تدخل فى صناعة الأعلاف بنسبة تتراوح بين 40 و60%، وهو الاستخدام الأكثر شيوعاً فى أغلب الدول المنتجة للذرة، موضحاً أن استخدام الذرة كعلائق للحيوانات والطيور أمر لا غنى عنه، ويصعب استبداله أو الاستغناء عنه.

ولحل أزمة ارتفاع الأعلاف، أشار المهندس وليد جلال، رئيس شركة أبكس فيت للصناعات الدوائية وإضافات الأعلاف، إلى التوسع فى زراعة الذرة والصويا المكون الأكبر فى الأعلاف، والرقابة على المستوردين ومتابعة وتحديد سعر عادل للخامات، فضلاً عن تفعيل الجمعيات التعاونية، وتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمربى للخروج من دوائر السماسرة، مؤكداً ضرورة تحديد سعر عادل للحم والكتكوت عن طريق حساب التكلفة الفعلية لحماية المربى والمستهلك.

ولفت المهندس وليد جلال إلى أهم المعوقات التى تواجه القطاع، والتى تنحصر فى ارتفاع أسعار خامات الأعلاف مما يؤدى إلى قله المعروض وعدم استقرار الأسعار، فضلاً عن الأعلاف (غلاء الأسعار - وتخزين سيئ - والتصنيع السيئ - وجشع بعض التجار المحترفين)، وتقلبات الأسعار، وخروج صغار المربين وذلك لارتفاع تكلفة الإنتاج، مؤكداً أن الوضع سيبقى على ما هو عليه إن لم تتدخل الدولة لضبط الأسعار بما يتناسب مع جميع العاملين بقطاع الثروة الحيوانية للرجوع بالوضع إلى ما قبل الأزمة.

وعن تطوير ملف الأدوية البيطرية، قال المهندس وليد جلال، رئيس شركة أبكس فيت للصناعات الدوائية وإضافات الأعلاف، إنه لا بد من تيسير إجراءات استخراج التراخيص اللازمة لترخيص المستحضرات، وتوافر المواد الخام وضبط أسعارها والرقابة عليها، مؤكداً أن القطاع البيطرى يعانى نقص الأدوية واللقاحات وإضافات الأعلاف، واختفاء أصناف هامة نتيجة لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، خصوصاً أنه يتم استيراد أكثر من 90%، من المواد الخام وهذا النقص كان سبباً فى انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة، مما يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الداجنى والحيوانى والسمكى، وبالتالى يؤثر على المستهلك نتيجة ارتفاع سعر التكلفة الناتج من ارتفاع سعر الخامات.

جشع التجار وارتفاع التكلفة وتقلبات الأسعار معوقات تواجه القطاع البيطري

وأضاف «جلال» أن حجم التعامل فى الأدوية البيطرية واللقاحات وإضافات الأعلاف يقدر بالمليارات، لهذا يصعب حصر تلك التعاملات، مؤكداً أن ارتفاع سعر العملة له تأثير كبير على السوق المحلية، خصوصاً أن سعر صرف الدولار ما زال متغيراً بسبب نقص العملة، وأى نقص فى أنواع معينة من تلك الأدوية يؤثر سلباً على الإنتاج.

وأضاف أن «أبكس» تعمل على التنوع فى الإنتاج وتلبية أكبر قدر من احتياجات الثروة الحيوانية، وإضافة خطوط إنتاج جديدة، ورفع قيمة المبيعات أيضاً، كما تستهدف الشركة فتح أسواق جديدة فى مناطق مختلفة ومتعددة.

وتابع أن الشركة تضع فى خطتها فتح مجال التصدير للخارج والتعامل مع البلدان المجاورة، وفتح أسواق جديدة فى مناطق مختلفة ومتعددة، وإنتاج أنواع جديدة من الأدوية تعتمد على الخامات المحلية، فضلاً عن التوسع فى جميع منتجات الشركة وإضافة منتجات مميزة للشركة تختلف عن منتجات السوق المحلية بحيث تكون منتجات محلية منافسة للمستورد.