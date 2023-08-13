انطلاق التدريب العملي لطلاب كلية الصناعة والطاقة ببني سويف في المصانع

نظمت جامعة بني سويف التكنولوجية، تدريبًا صيفيًا لطلاب برنامجي الميكاترونكس والطاقة الجديدة والمجددة بعدد من الهيئات والمؤسسات المختلفة، لثقل خبراتهم العملية وتنمية مهاراتهم وإمدادهم بالعديد من الخبرات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، بالإضافة إلى إكسابهم المهارات العملية والمعرفية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد خضر رئيس الجامعة.

تدريب طلاب برنامجي الميكاترونكس والطاقة الجديدة والمتجددة

تفقد طلاب كلية الصناعة والطاقة عددا من الورش ومحطات الكهرباء داخل مصنع حربي 999، وتعرفوا على الأجهزة والمعدات المختلفة في الورش ومحطات الكهرباء، كما تفقد الطلاب ورشة الخراطة وشاهدوا الآلات والمعدات المستخدمة في الخراطة، وعملية تصنيع وتجميع مكينات الخراطة، كما تفقد الطلاب معمل الجودة للتعرف على خطوات قياس الجودة بعد عملية التصنيع، ومعمل قياس صلابة المعادن لمعرفة درجات الصلابة المختلفة للمعادن المستخدمة في عملية التصنيع.

تدريب طلاب برنامج الميكاترونكس بشركة ترسانة الإسكندرية

وخلال التدريب استمع الطلاب إلى محاضرة تعريفية عن الشركة بشكل عام والخدمات التي تقدمها، بالإضافة الى التدريب على الأعمال الميكانيكية والكهربية والتحكم الكلاسيكي، حيث تم التدريب داخل ورش السفن وورش التصنيع والخراطة والقطع البحرية، بالإضافة إلى التعرف على كهرباء السفن.

تدريب طلاب برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بالمركز القومي للبحوث

كما استمع الطلاب إلى محاضرة تعريفة عن المركز القومي للبحوث، ومحاضرة عن النانو تكنولوجي، وبرنامج Trnsys وهو برنامج محاكاة لمحطات الطاقة الحرارية، بالإضافة إلى التدريب العملي على مشروع Parabolic trough concentrated وأنظمة التبريد، وفلترة المياه باستخدام الطاقة الشمسية، كما تعرف الطلاب على أنظمة Biomass Energy، واستمع الطلاب إلى محاضرة نظرية عن طاقة الرياح وقاموا بالتطبيق العملي على توربينات الرياح الموجودة بالمركز.

من جانبه أكد الدكتور محمد خضر، أن جامعة بنى سويف التكنولوجية تعمل على إتاحة تنوع الفرص للطلاب للتعليم والتدريب المهني والتقني، لتمكنهم من اكتساب الخبرة والمهارات العملية في مواقع العمل خلال فترة الدراسة، وإعطائهم الفرصة للتعرف على بيئة العمل الفعلية والاندماج بتفاصيلها، من خلال ربط الدراسة بالتطبيق العملي بداية من اليوم الأول للالتحاق بالجامعة، وذلك من أجل تطوير وبناء قدرات الطلاب وتحسين معدلات الأداء والمنافسة لديهم، لتوفير أفضل الفرص لهم لتتوائم مع احتياجات سوق العمل وأولوياته.