مصروفات كلية الصناعة والطاقة في جامعة بني سويف التكنولوجية

تُعد كلية الصناعة والطاقة أو الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية، من الكليات التي أنشئت حديثا بالقانون رقم 72 لسنة 2019 وتمنح بكالوريوس في التكنولوجيا، كما تمنح درجتي الماجستير المهني والدكتوراه المهنية، حيث تتميز الكلية بمجموعة من البرامج المتميزة التي تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل.

برامج كلية الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية

تمتلك كلية الصناعة والطاقة في جامعة بني سويف التكنولوجية عددًا من البرامج الهامة، التي تؤهل الطالب عقب تخرجه لسوق العمل المباشر وهي:

1 ـ برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس.

2 ـ برنامج تكنولوجيا المعلومات.

3 ـ برنامج تكنولوجيا الاوتوترونكس.

4 ـ برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.

5 - برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية

مصروفات كلية الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية

وتترواح مصروفات العام الدراسي الأول بكلية الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية، 15 الف جنيه للطالب، شاملة التدريبات والدراسة داخل الكلية.

الدراسة داخل كلية الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية

الدراسة في كلية الصناعة والطاقة في جامعة بني سويف التكنولوجية هي دراسة عملية حيث إن الدراسة العملية والتدريبات تمثل حوالي 60% من إجمالي عدد الساعات الدراسية، ويتم تدريب الطلاب خلال مراحل الدراسة وفي الإجازة الصيفية في المصانع ذات العلاقة بالتخصص، وتمنح الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية الدرجات العلمية الآتية:

1- الدبلوم فوق المتوسط المهني في التكنولوجيا في التخصص بعد سنتين دراسيتين.

2-البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص بعد اربع سنوات دراسية.

3- الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص.

4- الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص.

شروط الإلتحاق بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية

1 ـ تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات وما يعادلها من الشهادات الفنية.

2- شهادة إتمام الثانوية العامة وما يعادلها والوافدين.

3- شهادة إتمام المعاهد الفنية نظام السنتين بعد المرحلة الثانوية وما يعادلها.

4- شهادة الدبلوم المهني.