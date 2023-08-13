«العلاج الحر» بالدقهلية: إغلاق 12 منشأة طبية مخالفة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بإطلاق حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة على العيادات والمعامل والمستشفيات، بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن، وأوصت بغلق 12 منشأة مخالفة ووجهت إنذارات لـ8 أخرى.

حملات على المنشآت الطبية بالدقهلية

وأشار «مكين» في بيان له، إلى أن الحملات المرورية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مع عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

المرور على 147 منشأة طبية بالدقهلية

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 147 منشأة، تشمل 32 عيادة غير مرخصة و8 مستشفيات وعيادات تخصصية، و23 مركزا طبيا ومعملا.

وأكد أنه تم توجيه إنذارات لنحو 8 منشآت لعدم استيفاء الاشتراطات، وإصدار قرارات إغلاق لعدد 12منشأة وإعادة فتح 5 أخرى، علاوة على فحص 3 شكاوى.