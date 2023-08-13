كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة الزقازيق.. اعرف تفاصيل البرامج والمصروفات

تستعد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة الزقازيق لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بشعبتيها علمي رياضة وعلوم للعام الأكاديمي 2023-2024 في البرامج الجديدة.

كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة الزقازيق

ونستعرض أبرز المعلومات عن كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة الزقازيق، ومنها البرامج المطروحة للدراسة ومصاريف الالتحاق بالكلية؛ لإفادة الطلاب والطالبات الذين يسعون لتقديم أوراقهم والالتحاق بالكلية.

مصارف كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة الزقازيق

وبحسب بيان بجامعة الزقازيق، تبلغ مصارف كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة الزقازيق 20 ألف جنيه، تسدد على قسطين خلال العام الدراسي، فيما اعتمد التنسيق 336 درجة.

وتنقسم الدراسة في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة الزقازيق إلى 4 أقسام، ويصل عدد الساعات التي يدرسها الطالب على مدار السنوات الأربعة نحو 141 ساعة.

- قسم البرمجة الآلة واسترجاع المعلومات

- قسم الروبوتات والآلات الذكية.

- قسم تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.

- قسم علوم البيانات

ووفقًا لكلية الحاسبات والمعلومات في جامعة الزقازيق، جميع البرامج تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمي رياضة أو علوم أو ما يعادلها من الشهادات بشرط أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات كالتالي:

- الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها بشعبتيها علمي رياضة وعلوم الذين قُبلوا في حاسبات الزقازيق عن طريق مكتب التنسيق، يمكنهم الالتحاق بالبرنامج عن طريق تقديم طلب بمكتب وكيل الكلية للتعليم والطلاب.

- الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها بشعبتيها علمي رياضة وعلوم الذين التحقوا بكليات أخرى يمكنهم الالتحاق بالبرنامج عن طريق مكتب التحويلات المركزي بجامعة الزقازيق ويُقدم طلب تحويل إلى البرنامج الذي يرغب الالتحاق به بشرط أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات.