تخفيض الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام إلى 230 درجة ببني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام من 233 إلى 230 درجة للعام الدراسي 2023/2024، حرصا على تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك في ضوء مراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بني سويف بوكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، اليوم الأحد، لاعتماد المذكرة التي تقدم بها، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي المقبل.

أسباب النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام

وأوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن عدد الطلاب الناجحين في امتحان الشهادة الإعدادية 2023/2022 بلغ أكثر من 51 ألف طالب وطالبة، في حين يبلغ عدد الفصول المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي العام على مستوى مدارس المديرية 345 فصلا، وبناء على حساب الكثافة الطلابية في الفصول وتقديم الطلاب، تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمقدار 3 درجات، بجانب الموافقة على قبول الطلاب بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع يقل 30 درجة عن مجموع القبول بتنسيق الثانوي العام.

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وكان محافظ بني سويف اعتمد قبل أيام نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح 78% للطلاب النظاميين، قبل أن يتم تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 230 درجة.