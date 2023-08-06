محافظ قنا يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام

وافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 250درجة إلى 243 درجة للعام الدراسي2023 / 2024، بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية واستجابةً لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوي العام.

الحد الأدنى للمدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية

وقال محافظ قنا، في بيان صحفي اليوم إنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني الصناعي، حيث جرى النزول بالحد الأدنى للمدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات إلى 185درجة، والمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات إلى 165 درجة، المدرسة الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات إلى 145درجة.

الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية التجارية

وأضاف «الداودي»، أنه جرى خفض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية التجارية بنين وبنات نظام الثلاث سنوات إلى 225 درجة، فصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات إلى 190 درجة.