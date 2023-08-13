التصريح بدفن جثث 4 أشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم في حادث بالقليوبية

صرّحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثث 4 أشخاص، من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق كفر شكر بالقليوبية، بينما أصيب شخص خامس بنزيف في المخ وكسور متعددة وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

التحفظ على سائق السيارة النقل

كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على سائق السيارة النقل والسيارتين المتسببين في الحادث، والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتبين أن ضحايا الحادث من إحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وجميعهم من عائلة واحدة وبينهم أشقاء، وكانوا في طريقهم إلى ميت غمر عبر طريق البر الشرقي بكفر شكر، والحادث وقع فجرا عند قرية كفر رضوان.

وقررت جهات التحقيق ندب المهندس الفني لفحص السيارتين المتسببين في الحادث، وسؤال سائق النقل، فيما تمكنت أجهزة المرور من إعادة حركة المرور على الطريق ورفع آثار الحادث.

تصادم سيارتين ومصرع وإصابة 5 أشخاص

وكان المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز كفر شكر، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع نقل على طريق البر الشرقي، ووجود جثث ومصابين، وأخطر اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، كما انتقل اللواء محمد البطوطي، مدير مرور القليوبية، إلى المكان الواقعة، وتم رفع آثار الحادث بعد المعاينة.

أسماء الضحايا في الحادث

وكشفت التحريات أسماء المتوفين وهم روان ناصر أبو سريع التهامي الموافي، وشقيقها محمود ناصر أبو سريع التهامي الموافي، ونجل عمهما فيصل طاهر أبو سريع التهامي الموافي، وشقيقته منة الله طاهر أبو سريع التهامي الموافي، بينما تعرض للإصابة مهاب طاهر أبو سريع التهامي الموافي، وجميعهم من قرية سنتماي بمركز ميت غمر.