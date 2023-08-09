تفاصيل تمويلات «حاضر» من بنك ناصر الاجتماعي.. تصل لـ10 سنوات

يتيح بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، قروض وتمويلات عدة، للأسر الأولى بالرعاية أو الراغبين في بداية مشروع ويحتاجون إلى التمويل، وفقًا لعدد من الشروط والخطوات، بهدف توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، بهدف المساهمة في رفع مستوى المعيشة وزيادة مصدر الدخل.

وفقًا لعدد من الشروط والخطوات التي حددها البنك

ويعد واحدا من التمويلات «تمويلات حاضر»، والتى تعد من أهم وأكبر التمويلات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، لتحفيز الطلب المحلى، ويشمل العديد من التمويلات المختلفة، وذلك في إطار الخدمات التى يقدمها البنك للأسر الأكثر احتياجًا، ومن ضمنها المساعدات الشهرية الضمانية، وفقًا لعدد من الشروط والخطوات التي حددها البنك كشرط أساسي للحصول عليها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل «تمويلات حاضر» من «بنك ناصر الاجتماعي»، وفقا لبنك ناصر الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي.

تفاصيل «تمويلات حاضر» من «بنك ناصر الاجتماعي»

- «تمويلات حاضر» تعد التمويلات الشخصية والتى هى من أهم وأكبر التمويلات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، لتحفيز الطلب المحلى.

- تصل مدة التمويل ضمن «تمويلات حاضر» إلى 10 سنوات حد أقصى وذلك بعائد مميز.

- تضم «تمويلات حاضر» من بنك ناصر الاجتماعي، عدد من التمويلات، والتى تتمثل في:

1- تمويل عمليات الإسكان.

2- تمويل وشراء وسائل النقل والإنتقال المختلفة.

3- تمويل تأثيث شقة الزوجية.

4- تمويل سداد المصروفات الدراسية.

5- تمويلات بضمان الودائع والشهادات.

6- تمويل تحسين الدخل.