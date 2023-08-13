موعد إجازة المولد النبوي 2023.. هل يحصل العاملون على إجازة طويلة؟

مع انتهاء الإجازات الرسمية في عام 2023، عدا يوم واحد في أكتوبر المقبل، يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة، موعد إجازة المولد النبوي 2023 نظرًا لأنها من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر في الدولة.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

معرفة موعد إجازة المولد النبوي 2023، تعطي الفرصة لشريحة كبيرة من المواطنين لضمها مع الإجازات الأسبوعية، لقضاء عطلة نحو 3 أيام متصلة في أي مكان ساحلي، خاصة في ظل ارتفاع حرارة الطقس تلك الفترة، والرغبة في قضاء إجازة قبل بداية العام الدراسي الجديد خلال الـ6 أسابيع المقبلة، لذا نوضح من خلال التقرير التالي، موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، وآخر الإجازات الرسمية في عام 2023، والتي جاءت كالتالي:

- موعد إجازة المولد النبوي2023: تأتي إجازة المولد النبوي يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر المقبل.

- إجازة 6 أكتوبر 2023: وتوافق إجازة 6 أكتوبر يوم الجمعة 6-10-2023 المقبل.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتأجيل الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف أسبوع العمل؛ لتصبح يوم الخميس بحيث يتم ربطها مع الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وحتى لا يتم عرقلة سير الأعمال اليومية في الوزارة والهيئات الحكومية بالدولة.