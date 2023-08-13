ميناء دمياط يستقبل 8 سفن محملة بأكثر من 31 ألف طن بضائع

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43013 طن

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة داخل ميناء دمياط 43013 طن تشمل 10218 طن يوريا و 6995 طن رمل و2450 طن أسمدة زراعية معبأ و993 طن اسمنت و310 أطنان كحول و22047 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31754 طن تشمل 8549 طن خردة و642 طن خشب زان و1692 طن فول صويا و1970 طن أبلاكاش و2595 طن ذرة و9362 طن قمح و6049 طن حديد و3303 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 895 طنا.

عدد الحاويات الترانزيت 4388 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 432 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 558 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4388 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 162932 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116199 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3750 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة وأسيوط وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4699 شاحنة.