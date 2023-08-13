روسيا: مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء قصف أوكراني على دونيتسك

أعلنت سلطات بجمهورية دونيتسك الشعبية مقتل مدني وإصابة 6 آخرين جراء قصف أوكراني على مدن وبلدات في الجمهورية، وأوضحت السلطات، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأحد، أن القصف الأوكراني استهدف المناطق السكنية في مناطق مختلفة بالجمهورية.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوجانسك و دونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

تحييد عبوات ناسفة

كما أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك الأوكرانية سيرهي ليساك اليوم الأحد، لأول لوزير الدفاع الأوكراني، الفريق أولكسندر بافليوك، اليوم الأحد بأنه في الفترة من 5 إلى 11 أغسطس الجاري، قام خبراء المتفجرات بتحييد 19 بأن الجيش الروسي شن هجومين بالمدفعية على منطقتي نيكوبول ودنيبروبتروفسك، خلال فترة الليل، إذ أطلق قرابة 10 قذائف.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الاوكرانية عن ليساك قوله «أطلق الروس الليلة الماضية نيران المدفعية الثقيلة على منطقة نيكوبول مرتين، وسقطت قرابة 10 قذائف على وسط المنطقة ومدينة تشيرفونوهريفكا، ولم تقع إصابات وجار تحديد تداعيات الهجوم».

عملية عسكرية مستمرة

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أنَّ موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.