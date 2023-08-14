قبل أغنية «الساحل الشمالي».. «دويتوهات» ناجحة في مسيرة محمد منير

نجحت أغنية «الساحل الشمالي» الذي قدمها النجم محمد منير مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس في تحقيق مشاهدات مرتفعة بعد ساعات من طرحها على «يوتيوب»، ووصلت مشاهداتها خلال 3 أيام لـ 3.5 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى ردود الأفعال الإيجابية والإشادات التي وجهها الجمهور إلى «الكينج».

ولا تعتبر «الساحل الشمالي» هي تجربة الـ «دويتو» الأولى التي يقدمها محمد منير، حيث إن مسرته الغنائية مليئة بالعديد من الـ «دويتوهات» الناجحة، كان آخرها أغنية «القاهرة» التي قدمها مع النجم عمرو دياب، بينما تعد أغنيته مع الفنان خالد عجاج «ليه يا دنيا» التي قدمها عام 2000 من كلمات مصطفى كامل وألحان أحمد شاهين، واحدة من أشهر الـ «دويتوهات» التي قدمها «منير».

محمد منير يعيد غناء «أكيد» مع حميد الشاعري في مهرجان العلمين

وأعاد «منير» في حفله في مهرجان العلمين غناء أغنية «أكيد» مع الفنان حميد الشاعري، بعد مرور 37 عاما على غنائها للمرة الأولى في الألبوم الغنائي الذي يحمل نفس اسم الأغنية وطرح في الأسواق عام 1986.

وقدم «الكينج» عدد من الـ «دويتوهات» الناجحة مع عدد من المطربات أبرزهن «بلاد طيبة» مع الفنانة أنوشكا، وأميرة في «سحر المغنى»، كما قدم مع داليا أغنية «قبل ما تحلم»، وتشارك مع أنغام أغنية «مصر قريبة» التي كانت حملة دعائية لإحدى شباك الهواتف المحمولة.