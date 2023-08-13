كرنفال الفن والحياة يواصل فعالياته بقصر ثقافة دمنهور.. حفلات وورش رسم

شهد قصر ثقافة دمنهور إقامة عدة فعاليات تحت شعار «كرنفال الفن والحياة» ضمن مبادرة «ثقافتنا في أجازتنا» والذي انطلق الخميس الماضي، وتستمر أنشطته غدا الإثنين.

وشملت الفعاليات ورش فنية متنوعة للأطفال، وهي: «ورشة عجينة سيراميك، ورشة رسم وتلوين»، وشهدت إقبالاً كبيراً من أبناء محافظة البحيرة.

ختام فعاليات الكرنفال

وتضمنت برامج اليوم الثالث أمس من الكرنفال حفلا فنيا لفرقة البحيرة للإنشاد الديني بقيادة الفنان أسامة علام، وعرض فیلم The Bad Guys، بينما تشهد فعاليات اليوم الأحد أيضا مشاركة فريق الإنشاد الديني، وحفل فني لفرقة البحيرة للفنون الشعبية وتنفيذ برامج رسم للأطفال.

ويشهد غدا الاثنين ختام فعاليات الكرنفال بعرض فیلم Coco، فضلا عن ورشة نحت بالصلصال، وورشة رسم وتلوين، وحفل فني لفرقة البحيرة للفنون الشعبية.

وتقام فعاليات الكرنفال بقصر ثقافة دمنهور، وتنطلق يوميا في الخامسة مساءً، ويكون الدخول مجانا والحجز بأسبقية الحضور.

أنشطة قصر ثقافة دمنهور

تأتي أنشطة الكرنفال تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفي إطار الدور البارز الذي يقوم به قصر ثقافة دمنهور في رفع مستوى الوعي والتنوير وأنشطة الترفيه لمواطني المحافظة، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة التي تقدم بالمجان لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين.