جولة فنية لـ عمر العبداللات في 7 ولايات أمريكية خلال سبتمبر

يستعد الفنان عمر العبداللات، لإحياء مجموعة من أكبر الحفلات الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، في شهر سبتمبر المقبل، ضمن جولة فنية جماهيرية تشمل 7 ولايات.

وتأتي الجولة الفنية السنوية للعبداللات، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في موسم الصيف، في حفلاته الجماهيرية في الأردن والوطن العربي، واطلاقه مجموعة من الأغنيات الجديدة.

جولة عمر عبد اللات

وتشمل الجولة، إقامة 7 حفلات فنية كبيرة للعبداللات، تبدأ من 8 سبتمبر المقبل وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه، إذ يلتقي أولاً جمهور لوس أنجلوس يوم الثامن من سبتمبر، وفي اليوم التالي يلتقي جمهور كولارادو.

وفي الخامس عشر من سبتمبر يلتقي جمهور أتلانتا، وفي اليوم التالي يلتقي جمهور العاصمة واشنطن، وفي السابع عشر من ذات الشهر يلتقي جمهور أوهايو. وفي الثاني والعشرين من سبتمبر يلتقي جمهور شيكاغو، وفي اليوم التالي يلتقي جمهور سان فرانسسكو.

وأعرب العبداللات في تصريحات صحفية، عن سعادته بلقاء الجمهور العربي في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: «لا أبالغ إن قلت إنني أشعر بالسعادة بلقائي السنوي مع أهلي وناسي في أمريكا، وهذا الأمر يكون واضحًا في الحفلات التي أحييها، وأعتز بجمهوري من الأشقاء العرب المتواجدين هناك».