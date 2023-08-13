تعرف على مواعيد حفلات مهرجان العلمين هذا الأسبوع.. أنغام وحكيم أبرز نجومها

تشهد مدينة العلمين الجديدة حفلات فنية متنوعة لعدد من المطربين المتميزين خلال هذا الأسبوع.

ويحيي الحفل الأول هذا الأسبوع الفنان حكيم وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 17 أغسطس، ويقدم خلاله عدد كبير من أغانيه التي يحبها الجمهور، وفى نفس اليوم أيضا يشارك الفنان محمد محسن في إحياء حفل غنائي بمشاركة المايسترو أحمد عويضة.

حفل أنغام في مهرجان العلمين الجديدة

تشهد مدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة المقبل الموافق 18 أغسطس حفلا غنائيا للفنانة أنغام وتفتح أبواب الحفل لاستقبال الجمهور في تمام الساعة السادسة مساءا، ومن المنتظر أن تقدم خلاله عدد كبير من أغانيها المميزة.

يذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين أحيوا حفلات غنائية في مهرجان العلمين الجديدة، والذي انطلقت فعالياته في 13 يوليو الماضي، وتضمنت حفلات لـ تامر حسني وأحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم وكارول سماحة وبهاء سلطان وتامر عاشور ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم وفرقة مسار إجباري ومسلم ورضا البحراوي، وتشهد الأيام المقبلة عددا آخر من الحفلات منها لنجوم الطرف والفرق الغنائية.