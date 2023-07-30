خطوات التقديم بوظائف الخط الثالث لمترو الأنفاق.. لحديثي التخرج

يبحث حديثو التخرج والشباب الجامعي عن فرص عمل مناسبة مادية ومستقرة تؤمن لهم مستقبلهم وتمكنهم من بناء حياة جديدة يبدأون في الاعتماد على أنفسهم كليا.

وأعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق عن توافر فرص عمل بمجال بيع التذاكر، للعمل بقسم خدمة العملاء بالمحطات القريبة من مناطق إمبابة والوراق.

وفي إطار سلسة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الخط الثالث لمترو الأنفاق والتي جاءت على النحو التالي:

شروط التقديم

ويمكن لحديثي التخرج وخريجي الكليات والمعاهد العليا التقدم للوظيفة، ويشترط إتمام التعليم فوق المتوسط وألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة.

خطوات التقديم لوظائف المترو

وذكرت الشركة أن يمكن التقدم للوظيفة تسجيل الطلب من خلال من هنــــــا، واتباع الخطوات التالية:

- كتابة الاسم كاملا

- رقم الموبايل

- البريد الإلكتروني

- السن

- المؤهل الدراسي

- كتابة العنوان بالتفصيل

- كتابة تفاصيل الخبرات السابقة

- إقرار بالموافقة على معالجة البيانات

- اضغط على أيقونة أرسل الطلب.

زيادة عدد الرحلات في وقت الذروة

وتعمل الشركة على تقليل وقت الانتظار بقطار العاصمة في ساعات الذروة خلال أيام العمل، بزيادة عدد الرحلات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع، حيث يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة.

خط ساخن للتواصل مع الشركة

ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور، وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور، وقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور.

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات، يمكن التواصل مع الشركة على الخط الساخن 19549.