«بن زايد» و«السوداني» يبحثان تعزيز العلاقات بين الإمارات والعراق

بحث محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتّحدة، محمد بن زايد آل نهيان، سُبل تعزيز التعاون المُشترك.

تحقيق مصالح شعبي البلدين

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان تلقته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «السوداني» تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس دولة الإمارات العربية المتّحدة، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، وكذلك مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن الاتصال شهد التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة، والعمل على مواصلة بناء علاقات التكامل والشراكة على مختلف المستويات، بما يحقق مصالح شعبي البلدين، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.