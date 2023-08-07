وزير البترول يعلن حركة تكليفات رؤساء ومديرين تنفيذيين لشركات القطاع

أصدر السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات شملت رؤساء شركات ومدير تنفيذي لشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة السادة التالي أسمائهم.

أسماء الرؤساء الجدد

- المحاسب محمد محمود أحمد محمود رئيساً لمجلس الإدارة التنفيذي لشركة السكري لمناجم الذهب.

- أحمد محمود لمناجم الذهب لشركة شمال سيناء للبترول لشركة العلمين للبترول بجانب عمله الأصلي لشركة بترو سيناء.

- أعلنت الصفحة الرسمية للإداريات بقطاع البترول أن المهندس محمد علي الدين علي دغيدي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال سيناء للبترول.

- المهندس محمود أحمد أحمد السيد طلبة رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب.

- المهندس وليد محمد محمد محمد الأعصر رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترو سيناء بجانب عمله الأصلي.

أسماء ووظائف الأعضاء الجدد

- المهندس محمد صادق حسن عليان رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الواحة للبترول بجانب عمله الأصلي.

- المهندس وليد أحمد الدسوقي محمود مديراً عاماً تنفيذياً للشركة الوطنية للخدمات البترولية (نبسكو).