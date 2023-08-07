وظائف بشركة «الحمرا أويل» لاستكشاف البترول والغاز بالعلمين.. اعرف الشروط

اعلنت شركة «الحمرا أويل»، إحدى شركات قطاع البترول المصري، التي تأسست عام 2005 وتقوم بالاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بمنطقة امتياز العلمين، عن وظائف للتعيين بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول.

التخصصات المطلوبة لوظائف شركة البترول 2023

وحددت شركة «الحمرا أويل»، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نوعية التخصصات المطلوبة للوظائف، التي أعلنت عنها بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول وهي كالتالي:

أولا: أخصائي مهندس أمن معلومات للعمل بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمركز الرئيسي بالشروط التالية:

- حصول المتقدم على بكالوريوس هندسة تخصص«اتصالات/حاسب آلي» أو (بكالوريوس تجارة- علوم- حاسبات ومعلومات).

– ألا تزيد الخبرة عن 12 عاما «داخل القطاع».

– أن يكون من قاطني محافظة الإسكندرية.

رابط التقديم لوظائف شركة البترول 2023

وطالبت الشركة، عبر المنشور، من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة المذكورة وتنطبق عليه الشروط، بملء الاستمارة في موعد أقصاه 21 من شهر أغسطس الجاري 2023. ويمكن التسجيل من هنا .

تقديم طلب التوظيف من الحساب الشخصى المفعل على البوابة فقط

وأشارت شركة «الحمرا أويل»، إلى أنه يرجى ملء كافة البيانات «إن أمكن» بشكل صحيح ودقيق باللغة العربية، وفي حالة المخالفة سيتم تجاهل الطلب واستبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى، لافتة إلى أنه في حالة تقديم الطلب باسم أو بيانات شخص غير مفعل له حساب على بوابة التواصل، سيتم تجاهل الطلب ويعتبر التقديم لاغيا، لذلك يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصي المفعل على البوابة فقط.