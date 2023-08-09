وظائف شاغرة في إحدى شركات البترول.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن قطاع الشئون الإدارية بشركة بترول خليج السويس «جابكو» إحدى شركات قطاع البترول حاجته لشغل وظائف «جيولوجي - جيوفيزيقي» للعمل بالإدارة العامة للاستكشاف بالمركز الرئيسي في القاهرة.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف شركة البترول 2023

وكشف عبر الصفحة الرئيسية «فيسبوك» الشروط المطلوبة لشغل وظائف «جيولوجي - جيوفيزيقي»، وهي كالتالي:

- المؤهل الدراسي: بكالوريوس علوم

- جهة التخرج: الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات

- التخصص: جيولوجيا - جيوفيزياء

- سنة التخرج: 2019 فيما أحدث

- الخدمة العسكرية: استيفاء شهادة المعاملة العسكرية وفقا لقانون الخدمة العسكرية سواء « معاف نهائي - ادي الخدمة - تأجيل »

- التقدير: جيد جدا على الأقل أو مايعادلة من نقاط التقييم

- السن: 26 سنة فيما أقل في تاريخ إقامة الاختبار

الأوراق والمستندات المطلوبة

وطالب قطاع الشئون الإدارية من المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط لشغل وظائف التخصصات المطلوبة التقدم بطلب إلى مدير عام شئون العاملين وعلاقات العمل مرفقا بة صورة ضوئية ملونة واضحة من «السيرة الذاتية - شهادة المؤهل - شهادة المعاملة العسكرية - بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد» على البريد الإلكتروني للشركة.

آخر موعد لتلقي طلبات شغل وظائف شركة البترول 2023

وأعلن قطاع الشئون الإدارية بشركة بترول أن آخر موعد لتلقي طلبات لشغل وظائف «جيولوجي - جيوفيزيقي» الاثنين المقبل 21 أغسطس، موضحا أنه يجرى إخطار المتقدمين لشغل الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط بموعد إجراء الاختبارات لاحقا.