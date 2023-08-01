توقعات تنسيق كلية الألسن للعلمي والأدبي.. بدأت من 330 درجة العام الماضي

انتهى طلاب الثانوية العامة، من ذعر نتيجة الثانوية العامة 2023، وعرف كل طالب مجموعه، وهم الآن في مرحلة التعرف على الكليات التي تناسب مجموع كل منهم، ويتتبعون المؤشرات العامة لكليات القمة، من خلال تنسيق العام السابق، لا سيما الطلاب الذين حصلوا على مجموع 90% فما أعلى، لمعرفة كليات القمة المتاحة لهم هذا العام، خاصة توقعات كلية الألسن.

توقعات تنسيق كلية الألسن

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، وطلاب الثانوية العامة، تستعرض «الوطن» توقعات تنسيق كلية الألسن، من واقع تنسيق العام الماضي، الذي جاء على النحو التالي:

تنسيق كلية الألسن العام الماضي

كلية الألسن جامعة عين شمس 338 درجة.

كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 338 درجة.

كلية الألسن جامعة الفيوم 337 درجة.

كلية الألسن جامعة بني سويف 333 درجة.

كلية الألسن جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة 333 درجة.

كلية الألسن جامعة المنيا 332 درجة.

كلية الألسن جامعة سوهاج 331 درجة.

كلية الألسن جامعة أسوان 330 درجة.

كلية الألسن جامعة كفر الشيخ 351 درجة.

توقعات تنسيق كلية الألسن للشعبة العلمية

كلية الألسن جامعة الفيوم 337 درجة.

كلية الألسن جامعة أسوان 337 درجة.

كلية الألسن جامعة الأقصر 336 درجة.

كلية الألسن جامعة بني سويف 336 درجة.

كلية الألسن جامعة المنيا 335 درجة.

كلية الألسن جامعة سوهاج 335 درجة.

كلية الألسن جامعة كفر الشيخ رياضة 324 درجة.

كلية الألسن جامعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 318 درجة.

كلية الألسن جامعة أسوان رياضة 310 درجة.

كلية الألسن عين شمس رياضة 308 درجة.

كلية الألسن الفيوم رياضة 306 درجة.