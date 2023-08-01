الأولى مكفوفين بالثانوية العامة: أحلم بدخول كلية الألسن لدراسة «الألمانية»

قالت الطالبة هاجر محمد، الأولى على الجمهورية مكفوفين والأولى علمي علوم، إنّها لم تتوقع أن تكون الأولى على مستوى الجمهورية: «كنت أذاكر مثل أي شخص، لكن ما حدث توفيق من الله عز وجل أولا وأخيرا».

دعم والديها خلال فترة الثانوية العامة

وأضافت «محمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية بسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية: «أكثر مادة كنت أخاف منها هي اللغة الإنجليزية، خرجت من الامتحان وأنا خائفة جدا، وأبي وأمي دعماني كثيرا خلال رحلة الثانوية العامة، وهما يستحقان الشكر والتقدير».

سبب رغبتها في الانضمام لكلية الألسن

وتابعت: «قفلت التاريخ والجغرافيا وحصلت على الدرجة النهائية، لا أحب التاريخ ولا أعلم كيف حققت هذه الدرجة الكبيرة، وأتمنى أن ألتحق بكلية الألسن لغة ألمانية، لأني أحب هذه اللغة جدا».