إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «أبشواي - الفيوم»

أصيب 3 أشخاص بينهم سيدتان، بإصابات متنوعة تراوحت بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، وذلك إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «أبشواي - الفيوم»، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور.

حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أبشواي الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، وهم سعيد فوزي عبد ربه، 55 سنة، بكسر في الحوض، ونعمة سيد محمد، 22 سنة، باشتباه كسر، وبوسي هلال عبد النبي، 26 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارتين إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتوقيع الكشف الطبي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.