لطلاب الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي، إذ توجد كليات متفرقة في جميع المحافظات خاصة بعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة التي جاءت نسبة النجاح بها ومؤشرات نسب المجموع مشابه للعام الماضي، مما يجعل الكليات المتاحة وتنسيق هذا العام للمرحلة الثانية مشابه للعام الماضي لتكون مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي لمختلف الكليات كالآتي

- تربية عين شمس 310

- تربية المنصورة 308

- تربية طنطا 307

- آداب العريش 303

- فنون جميلة فنون حلوان 303

- تربية بنها 303

- تربية تعليم ابتدائي الزقازيق 302

- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301

- آداب القاهرة 300

- فنون جميلة فنون المنصورة 299

- تربية دمنهور 298

- تربية المنوفية بشبين الكوم 298

- تربية مطروح 296

- حقوق دمياط 296

- تربية طفولة مبكرة بورسعيد 296

- تربية تعليم ابتدائي المنصورة 296

- تربية تعليم ابتدائي بورسعيد 295

- تربية طفولة مبكرة المنصورة 293

- تربية حلوان 293

- تجارة المنصورة 292

- تربية المنيا 292

- تجارة دمياط 292

- آداب عين شمس 291

- تجارة القاهرة 291

- آداب الإسكندرية 290

- تربية تعليم ابتدائي الإسكندرية 290

- تربية مدينة السادات 290

- تربية تعليم ابتدائي طنطا 290

- تجارة الإسكندرية 289

- فنون جميلة فنون المنيا 288

- تجارة الزقازيق 288

- تربية الفيوم 287

- تجارة جنوب الوادي 287

- فنون جميلة فنون أسيوط 287

- آداب حلوان 286

- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 286

- تربية تعليم ابتدائي عين شمس 285

- تجارة عين شمس 285

- سياحة وفنادق الإسكندرية 285

- تربية كفر الشيخ 285

التقديم لكليات الأدبي المرحلة الثانية

ويجري التقديم في كليات أدبي المرحلة الثانية بعد إعلان نتيجة التنسيق الخاص بالمرحلة الأولى التي جاءت كحد أدنى 70%، إذ يجري التقديم من خلال موقع الوزارة الخاصة بالتنسيق.