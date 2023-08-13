رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات.. «اعرف وصل لكام»

كتب:

مارينا رؤوف
03:35 م | الأحد 13 أغسطس 2023
الذهب

الذهب

سجلت أسعار الذهب تراجعات خلال منتصف التعاملات الصباحية اليومية، اليوم الأحد، مقارنًة بأسعار بداية التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل الجرام عيار 21، الأكثر تداولاً انخفاضاً بمقدار 10 جنيهات، حيث وصل سعر الجرام إلى نحو 2380 جنيها، مقابل 2390 جنيها، في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، عند مستوى 2720 جنيهاً للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2380 جنيها، وعيار 18 بسعر 2040 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 19 ألف و40 جنيهاً، بانخفاض 80 جنيها.

اقرأ المزيد:

تعرف على أسعار الذهب الآن بمحلات الصاغة في تعاملات الظهيرة

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.. الـ 5 جرامات بـ13 ألف جنيه

عاجل.. موعد تراجع أسعار الذهب.. ونصائح للراغبين في الشراء

مع تباين أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟

مجلس الذهب العالمي: مصر من أكثر الدول نموا في احتياطي المعدن الأصفر

سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات.. «وصل لكام بالصاغة؟»
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.