انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات.. «اعرف وصل لكام»

سجلت أسعار الذهب تراجعات خلال منتصف التعاملات الصباحية اليومية، اليوم الأحد، مقارنًة بأسعار بداية التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل الجرام عيار 21، الأكثر تداولاً انخفاضاً بمقدار 10 جنيهات، حيث وصل سعر الجرام إلى نحو 2380 جنيها، مقابل 2390 جنيها، في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، عند مستوى 2720 جنيهاً للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2380 جنيها، وعيار 18 بسعر 2040 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 19 ألف و40 جنيهاً، بانخفاض 80 جنيها.