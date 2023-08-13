تعرف على أسعار الذهب الآن بمحلات الصاغة في تعاملات الظهيرة

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارًا في محلات الصاغة، بحسب أخر سعر سجلته الآن، واختلف الأسعار من محل لآخر بحسب المصنعية.

ونرصد عبر التقرير التالي الأسعار الرسمية للجرام دون المصنعية.

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، مع منتصف التعاملات الصباحية خاصة في الظهيرة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2390 جنيها، كما سجل عيار 24 نحو 2731 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم

نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفق أخر تحديث للأسعار في محلات الصاغة بداية التعاملات.

بلغ الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، والذي يستخدم في صناعة السبائك الذهبية نحو 2731 جنيهًا، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2390 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر مبيعًا والمستخدم في الجنيه الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 عند آخر سعر له أمس بقيمة 2049 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

من بين أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء الجنيه الذهب بـ 19ألفًا و120 جنيها.

وحققت أسعار الذهب خلال الشهر الماضي انخفاضات ملحوظا محليا، ما مثل فرصة كبيرة للراغبين في الشراء، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب والمصوغات.

وعلى الصعيد العالمي سجلت أسعار الذهب الأداء الأسوأ عالميا منذ 7 أسابيع، مع استمرار انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي، واستقرار عوائد السندات الحكومية، بعدما فشلت بيانات التضخم الأمريكية في تغيير أوضاع السوق.