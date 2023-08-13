أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.. الـ 5 جرامات بـ13 ألف جنيه

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، موضحة أنها تشهد استقرارا ملحوظاً داخل محلات الصاغة، وذلك تزامناً مع استقرار أسعار الذهب اليوم، لافتة إلى أن محلات الصاغة في مصر شهدت خلال الشهور الماضية إقبالاً على شراء السبائك باعتبارها ملاذ آمنا في جميع الأوقات.

أسعار سبائك الذهب

أوضحت الشعبة أن سعر سبيكة الذهب 100 جرام تسجل 269 ألف و417 جنيها للشراء، والسبيكة ذات الـ 5 جرامات 13496 جنيها، فيما يبلغ سعر سبيكة الذهب 10 جرامات 26992 جنيها، وسعر سبيكة الذهب 50 جراماً 134 ألف و709 جنيهات، فيما وصل سعر سبيكة الذهب 20 جرام 53904 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام

يبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام 14545 جنيها والسبيكة 10.35 تسجل 28134 جنيها، وتبلغ سعر سبيكة الذهب 31.1 جرام اليوم 83820 جنيها والسبيكة 31.10 جرام تبلغ 83820 جنيها.