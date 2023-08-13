سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات.. «وصل لكام بالصاغة؟»

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم استقرارًا في الصاغة، بجسب آخر سعر سجله أمس، وهو العيار الأكثر انتشارًا بين المواطنين في مصر، إذ اختلف من محل إلى آخر بحسب المصنعية.

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، مع بداية التعاملات الصباحية بعد تذبذبها أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2390 جنيها، كما سجل عيار 24 نحو 2731 جنيها للجرام الواحد، بعد فترة من التقلبات في سعر المعدن الأصفر، تبعت موجة تراجعات كبيرة مؤخرا خلال الشهر الماضي.

أسعار الذهب اليوم

ونستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديث للأسعار في محلات الصاغة ببداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك الذهبية نحو 2731 جنيهًا، واستقر عند آخر سعر له أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2390 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر مبيعًا والمستخدم في الجنيه الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر الذهب عيار 18 عند آخر سعر له أمس بقيمة 2049 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ومن بين أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء الجنيه الذهب بـ 19ألفًا و120 جنيها.

وحققت أسعار الذهب خلال الشهر الماضي انخفاضات ملحوظة محليا، ما مثل فرصة كبيرة للراغبين في الشراء، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب والمصوغات.